Controffensiva ucraina | la Serbia teme una escalation

(Di martedì 13 giugno 2023) La tensione nell'area del conflitto incontinua a crescere e non ha ancora raggiunto il picco di: ha detto il presidente dellaAleksandar Vucic in onda con il canale Happy Tv.

Ladell'durerà diverse settimane o mesi e la Francia spera che contribuirà a creare le condizioni per futuri colloqui di pace. Parole presidente francese Emmanuel Macron in una ...Gli sviluppi instanno contribuendo alla crescente pressione sulla Serbia nel contesto delle sanzioni, ha aggiunto Vucic. La distruzione delle armi occidentali, in particolare, provoca anche ...Gli armamenti, che potrebbero essere fondamentali nella, includono sistemi di difesa, droni e missili. Ecco di cosa si tratta Il Dipartimento della Difesa americano ha ...

Dispendiosa e logorante. Le prime azioni mostrano i limiti della controffensiva ucraina (di L. Bianco) L'HuffPost

La guerra in Ucraina giunge al giorno 475. I raid russi su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, provocano almeno sei morti. "I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ...Kiev avanza, Mosca trema ma non vuole ammetterlo. La controffensiva ucraina è iniziata. Le difficoltà che l'esercito dell'Ucraina sta affrontando non sono poche.