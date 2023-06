(Di martedì 13 giugno 2023) Si chiama Generazioni il nuovodiche ha l’obiettivo di dare sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore difficoltà di accesso alla formazione e al mercato del lavoro, soprattutto per i giovani del territorio. Ilprevede, inoltre, precisianche per leche assumeranno con questa misura. Di questo parla l’Incentivo del lunedì di questa settimana. I dettagli delÈ di 20 milioni di euro il tesoretto messo a disposizione della Regione per ildiche si chiama “generazioni”, proprio perché rivolto principalmente ai giovani del territorio. Il ...

... ad agosto, con 18 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza deldi locazione, ... Prevista anche ladelle sale cinematografiche (cinque anziché dieci) al piano interrato: ...A noi sarebbe sufficiente avere lo stessoattuale, anche se deficitario, con ladove già operiamo. Da 3 anni lavoriamo con turni massacranti che siamo però disposti a ...Questi nuovi tipi diconsentono una maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro, ... al fine di agevolare la riqualificazione e ladei lavoratori coinvolti. Questo, per noi, ...

Contratto ricollocazione Lazio: gli incentivi per le aziende - Ildenaro.it Il Denaro

Grande distribuzione e servizi i settori più colpiti dalla crisi. I progetti per la ricollocazione L’anno scorso, a Milano, hanno perso il lavoro 428 manager, cioè il 70 per cento dei 607 dirigenti de ...La sala in via Santa Radegonda è coinvolta in un progetto immobiliare: cinquemila metri quadrati di negozi e uffici. Siglato l'accordo tra The Space Cinema e Fondo Aedison. «Resta l'ipotesi di una sal ...