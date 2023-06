Antonioha parlato in occasione del Timone d'Oro ad Arezzo, dove ha ricevuto un premio. L'allenatore, reduce dall'esperienza al Tottenham , si è espresso su un possibilein panchina .Le parole di Antonio, ex allenatore del Tottenham, sul suo futuro in panchina. Tutti i dettagli in merito Antonio, ex Tottenham, ha parlato in occasione del Timone d'Oro ad Arezzo. PAROLE - "La voglia di allenare c'è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi ndovrò guardare dentro e pensare di .., allora allenatore e stimatore del ragazzo, non fu contento, cominciando proprio da quel ... come Cuadrado e Rugani, possono già essere un buonfinanziario. Dal punto di vista tecnico, ...

Conte: "Ritorno in Italia Se capitasse qualcosa di importante..." Corriere dello Sport

Ad Arezzo per ricevere il premio ‘Timone d’oro’, Antonio Conte ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in Italia: “La ...L'allenatore ha poi analizzato cosa non ha funzionato nell'ultima esperienza in Premier League: "Ci sono state cose positive e altre meno. Abbiamo fatto il massimo e dato tutto quello che avevamo. Qua ...