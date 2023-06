Congresso SIDeMaST | Scalvenzi | Diagnosi precoce da strumenti più sofisticati e non invasivi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 giugno 2023) “Le conoscenze che abbiamo oggi permettono una correttae gestione dei tumori della pelle, la cui incidenza purtroppo è in continuo aumento. Dettagli sempre nuovi sulla loro patogenesi e presentazione clinica hanno portato allo sviluppo di nuove terapie e tecniche diagnostiche per garantire ai pazienti unae una corretta gestione. Ma la prevenzione rimane sempre l’arma principale. E in questo scenario il dermatologo svolge un ruolo determinante: diventa non solo il medico in grado di saper riconoscere queste patologie, ma anche di prevenirle”. Così Massimiliano, Direttore della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia Università di Napoli Federico II e socio, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, presieduta dal ...