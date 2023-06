Confindustria | nasce Federazione della prima trasformazione alimentare

(Di martedì 13 giugno 2023) Il nuovo soggetto vede l'unione di Assalzoo, Assocarni e Italmopa per un fatturato totale di 25 mld È stato presentato il progetto ditra Assalzoo – Associazione Nazionale tra Produttori di Alimenti Zootecnici, Assocarni – Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame e Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia presso la sede di. Il nuovo soggetto federativo, denominato ‘agro’ che, in questafase, rappresenta settori merceologici con un fatturato complessivo superiore a 25 miliardi di euro rappresenterà, in seno a, l’Industria italianafiliera...

Nasce la 'Confindustria della prima trasformazione alimentare' Agenzia ANSA

