Confindustria accelera sui Bilanci di Sostenibilità | una piattaforma ad hoc a disposizione delle aziende

(Di martedì 13 giugno 2023) Bergamo. Al 1° gennaio 2026 mancano ancora due anni e mezzo. Se ai più, quella scadenza, può sembrare relativamente lontana, ai vertici diBergamo è invece parsa decisamente vicina. Fra poco più di trenta mesi, infatti, per lecon più di 250 dipendenti e con fatturati superiori ai 40 milioni, decorrerà un ulteriore impegno: la redazione didisulla base dei parametri ESG (rapportati cioè agli aspetti ambientali, sociali e di governance). Per evitare sempre possibili ritardi, dunque, l’Organizzazione imprenditoriale orobica ha deciso di avviare tempestivamente le procedure per mettere in cantiere un servizio ad hoc, a favoreassociate, interessate ad essere assistite nella redazione di quei documenti di rendicontazione (sia ...

