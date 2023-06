Conferenza stampa della serie Netflix Questo mondo non mi renderà cattivo 2023

I tre anni al Milan mi sono serviti molto, sono maturato dentro e fuori dal campo ', le sue parole in. Diaz, che ha scelto la maglia numero 21, ha poi aggiunto: 'Quando per la prima ...Si aprirà il 15 giugno a Bruxelles, per iniziativa dell'Ue, la settimasu "Sostenere il futuro della Siria e della regione". L'evento sarà preceduto dalla ...nota diffusa dall'ufficio...Commenta per primo Bartosz Bereszynski , terzino del Napoli ma in prestito dalla Sampdoria , ha parlato indal ritiro della Nazionale polacca: 'Questa stagione è stata sorprendente. Ho visto che la Sampdoria non stava andando nella direzione giusta. Non so cosa mi riserverà il futuro. È ...

Serie A, Lecce: la conferenza stampa di Sticchi Damiani Pianetalecce

Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, si è presentato di cattivo umore alla conferenza stampa indetta ieri nella sala Benito Lanci, a Lanciano (Ch). Infastidito dalle accu ...Bartosz Bereszynski, terzino del Napoli ma in prestito dalla Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale polacca: "Questa stagione è stata sorprendente. Ho visto che la Sampd ...