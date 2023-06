Condannata per abusi su un chierichetto l’arcidiocesi di Colonia | il primo maxi-risarcimento che preoccupa la chiesa tedesca

(Di martedì 13 giugno 2023)cattolica diè stataa pagare unper una vicenda di pedofilia e ora la decisione del tribunale tedesco apre uno scenario finanziariamente delicato per le istituzioni ecclesiastiche, coinvolte in altre inchieste disu minori. Georg Menne, ora 62enne, ha denunciato centinaia di violenze subite negli anni Settanta da un sacerdote, quando frequentava lada. «Lo faccio per tutti noi», ha dichiarato ripetutamente Menne, che oggi uscendo dall’aula del tribunale ha espresso la sua soddisfazione: «Sono contento che mi sia stata fatta giustizia». Il sacerdote nel frattempo è morto ma in alcune lettere, inviate ai suoi superiori, aveva ammesso i ripetuti. ...

in Arabia Saudita a sei mesi di carcereIlaria De Rosa, l'hostess di volo italiana della provincia di Treviso. Era stata arrestata 40 giorni fa"possesso di stupefacenti". Lei ...21.30 Riad,6mesi a hostess italianadrogain Arabia Saudita a sei mesi di carcere una hostess di volo italiana della provincia di Treviso. Era stata arrestata 40 giorni fa"possesso di stupefacenti". Lei respinge le ...Non riesco a capire come una personafrode fiscale, appunto ai danni dello Stato, possa essere onorata con funerali di Stato. Recuperando quel che Piero Gobetti scrisse del fascismo: "...

Aborto, una donna del Regno Unito condannata a 2 anni di carcere - Luce Luce

Il pubblico ministero aveva chiesto per lui otto anni di carcere. Ma il giudice ha voluto rincarare la dose e lo ha condannato a dieci anni. Elia Di Genova, il trapper romano di 26 anni ...Arrivata la condanna per la nostra connazionale Ilaria De Rosa, arrestata per detenzione di stupefacenti in Arabia Saudita ...