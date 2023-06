Concorso Università di Brescia | 1 posto di professore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 giugno 2023) Procedura di selezione per 1di seconda fascia, Dipartimento di economiaDi: 1daIn ottemperanza a quanto disdall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicemrbe 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138del 10 febbrio 2021) si comunica che con delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e Management n. 4-4.1 del 3 maggio 2023, del Senato accademico n. 92 del 23 maggio 2023 e del Consiglio di amministrazione n. 127 del 23 maggio 2023 e’ indetta la procedura di selezione per la chiamata di un ...