Comunità energetiche rinnovabile | ass Palazzo | “oggi primo incontro con i beneficiari dei contributi”

(Di martedì 13 giugno 2023) REGIONE LAZIO – “Stiamo facendo passi importanti verso la costituzione delleRinnovabili?, lo dichiara in una nota l’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena. “Ho voluto incontrare i 50 soggettideiregionali. Tra loro anche rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, come nel caso dei comuni di Itri, Formia e Ventotene L'articolo Temporeale Quotidiano.

..."Gruppo coeso, che si muoverà sulla base del programma elettorale costruito con la... Artigianato, agricoltura, commercio, mattatoio comunale, attività produttive, politiche, ...... con circa 1 milione di euro al mese di finanziamenti green ed in crescita esponenziale; lancia ora il progetto "Generazione CER" a sostegno delleRinnovabili. Un apposito sito ...Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende promuovere la costituzione di unaEnergetica da Energia Rinnovabile (C. E. R.) sul territorio comunale. Cosa sono le C. E. R. Lesono delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la produzione locale mediante l'utilizzo di ...