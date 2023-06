Commozione totale | il ricordo di Spalletti è da brividi

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Napoli ha vinto lo Scudetto e festeggiato ormai diversi giorni fa questo traguardo meraviglioso:con il suo discorso ha fatto commuovere e riflettere. Il Napoli ha festeggiato, chiudendo in bellezza con la vittoria all’ultima giornata al Diego Armando Maradona, ufficialmente la vittoria dello Scudetto. Il terzo della sua storia, arrivato grazie a un grande lavoro di squadra dopo trentatré anni. Lucianoha festeggiato e gioito, ma ha anche voluto fare un discorso ben preciso. Da un lato la festa, dall’altro la. Non solamente per la vittoria del titolo di Campioni d’Italia. Ma anche per il discorso fatto in conferenza stampa da Luciano. Il tecnico azzurro ha voluto, infatti, ricordare Giulia Tramontano, 39esima donna vittima di femminicidio in Italia. Una storia brutale dovuta ...