Come riuscivamo a comunicare | addio Francesco Nuti | la rivelazione della figlia

(Di martedì 13 giugno 2023) Nella vita ci vuole fortuna, quando si nasce e anche quando si muore.questa buona stella non l'ha avuta, fino all'ultimo dei suoi respiri. Se n'è andato a braccetto con Silvio Berlusconi, volati chissà dove nello stesso giorno con un disegno del destino degno di una sceneggiatura. A fare un ritratto dell'attore e regista è l'ex-moglie, Annamaria Malipiero, legata adal 1992 al 2000 e dal quale ha avuto una, Ginevra. C'erano diciassette anni di differenza tra lui e lei, 37 e 20 anni. Queste le paroledonna, in un'intervista che concesse a “Vieni da Me”: “L'ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di. Alla fine sono andata, ho ...

Una sera siamo usciti insieme, non riusciva neppure a parlare. Proprio da ubriaco è caduto in ...