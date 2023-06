“Come abbiamo attivato lo sportello psicologico individuale per alunni e genitori L’ansia da prestazione problema principale | famiglie chiedono troppo” INTERVISTA alla Dirigente Stifanelli

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 giugno 2023) “Siamo l’unica scuola in provincia di Lecce ad avere lo psicologo a scuola: un aiuto per docenti, studenti e. Una figura qualificata voluta fortemente da me, guardata all’inizio con diffidenza ma che oggi rappresenta un punto di riferimento importantissimo per tutti noi. La mia esperienza mi insegna che per risolvere problemi, specie con i ragazzi più fragili e, soprattutto, per fare prevenzione occorre un professionista esperto. Ritengo che se nella scuola di Abbiategrasso ci fosse stato uno psicologo quella violenza così efferata ai danni di una docente, che era in classe a fare il suo mestiere, probabilmente, non sarebbe accaduta”. L'articolo .