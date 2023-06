Colombia | il ritrovamento dei quattro bambini nella giungla

Sono stati trovati vivi quattro bambini sopravvissuti ad un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare del dipartimento di Caqueta', in. 13 giugno 2023In, four children from the plane that crashed on May 1 were found alive after 40 days - ... Al momento del loro, i bambini erano disidratati, affamati, deboli e pieni di punture di ...È stata la televisione colombiana, qualche giorno dopo il, a trasmettere le prime immagini dell'incontro dei giovanissimi con la squadra di ricerca . "Abbiamo trovato i bambini. Grazie a ...

Colombia, quattro bambini ritrovati vivi dopo 40 giorni nella giungla. Erano sopravvissuti a un incidente aer… la Repubblica

Il contenzioso è tra il padre e la famiglia della madre. Ci sono quattro denunce per i maltrattamenti che la donna avrebbe subito dal marito. I ragazzi sono in ospedale in buone condizioni ...Il miracoloso salvataggio è stato trasmesso in esclusiva dalla televisione colombiana. Lesly (13 anni), Soleiny (9 anni), Tien Noriel (5 anni) e Cristin (1 anno) sono stati ritrovati vivi dopo 40 gior ...