Colleverde – Inaugurato l’asilo nido comunale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) –il nuovo asilodi. Dopo più di dieci anni dalla prima progettazione da parte della Regione Lazio, che ha realizzato l’opera, questa importante struttura pubblica è stata completata e aperta., che ospita già i primi bambini, è finalmente fruibile dalla Comunità grazie agli interventi realizzati dal Settore Lavori Pubblici per la messa in sicurezza dell’area esterna e a una gestione sperimentale, recentemente affidata fino al 31 agosto, che ha consentito l’avvio del servizio in attesa degli ultimi passaggi della gara di appalto per l’assegnazione pluriennale. “Proviamo una grande gioia per questa inaugurazione – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Rossi – che aggiunge un servizio essenziale a questa circoscrizione. Ogni occasione di promuovere ...