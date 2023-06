Coi vecchi reggiseni puoi fare borsette e vasi che stupiscono tutti a costo zero | Idee geniali

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 13 giugno 2023) Ferma lì! Se stai pensando di buttare quei, sappi che stai facendo un grosso errore:farci di tutto a! Un po’ come i jeans e i vestiti abbastanza attillati che teniamo nascosti nell’armadio perché “non si sa mai“, con gli anni abbiamo collezionato anche un numero non indifferente di. Ci sono quelli più sportivi e comodi per le giornate iper frenetiche, quelli in pizzo per le notti indimenticabili e quelli, mezzi sgangherati, che non buttiamo perché ci hanno fatto compagnia per così tanto tempo, che è come se fossero parte di noi ormai. Non butterai più i tuoid’ora in poi! – Grantennistoscana.itInsomma, in ogni reggiseno è racchiusa una storia e sappiamo bene come ...