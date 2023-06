CM com – Udinesemania – Il mercato rivoluzionerà l’Udinese | Serie A

(Di martedì 13 giugno 2023) 2023-06-13 11:50:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:ripartirà da Andrea Sottil, al momento è questa l’unica certezza in vista della prossima stagione che prenderà il via tra un mese. Il tecnico, nonostante un finale in calando, è stato riconfermato. La società ha preferito credere nel suo buon inizio, in quella squadra ammazza grandi che fino alla sosta aveva dato l’impressione di potersi giocare un posto in Europa piuttosto che nel rendimento balbettante tenuto da gennaio in poi. Il primo tassello c’è, manca tutto il resto. Silvestri a parte, ad oggi, è difficile ipotizzare un undici. La difesa, con l’addio di Becao, è da rifare. Punto fermo Bijol, che dovrebbe restare nonostante piaccia al Napoli, al quale si aggiunge un Masina finalmente recuperato al 100%. Da capire cosa ne sarà di Perez: l’Atletico conserva un diritto di ...

