Clementino tra gli ospiti del Napoli Pizza Village

(Di martedì 13 giugno 2023)è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini. Durante “Password”, l’artista ha presentato in diretta “Guardando la luna (RMX)”, il brano già da mesi virale sui social è ora in rotazione radiofonica. Pubblicato a marzo sui suoi canali social, “Guardando la luna (RMX)” è il bano con il qualeha voluto omaggiare la sua squadra e la sua città. «Sono felice di vedere su RTL 102.5 il videoclip di questo brano. Il pezzo non l’ho scritto per la squadra, era una cover di Bizarrap che parlava d’amore. L’ho postato sui social, è diventato virale ed è stato associato allo scudetto del», raccontaa RTL 102.5. Apprezzato e approvato dallo stesso Bizarrap, produttore argentino dell’originale ...