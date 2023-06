Clamoroso Roma | tentativo per Verratti

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Laavrebbe deciso di puntare su Marcodel PSG per rinforzare il centrocampo di José Mourinho. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Radio Radio, lavorrebbe provare a riportare Marcoin Italia durante questa sessione di calciomercato. Tiago Pinto ha chiesto infatti il giocatore in prestito al PSG per imbastire una trattativa molto simile a quella per Wijnaldum l’estate scorsa. I rapporti tra le due società sono ottime e questo potrebbe contribuire al buon esito della trattativa. Da parte dei parigini ci sarebbe stata un’apertura, con le eventuali condizioni economiche che verrebbero discusse nelle prossime settimane.