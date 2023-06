Clamoroso Psg | Mbappé non rinnova | offerta faraonica dal Real

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Paris Saint-Germain sta perdendo le sue stelle più brillanti. Dopo Lionel Messi, andato via a parametro zero dopo appena due stagioni con la maglia dei francesi, il club parigino sarebbe pronto a salutare clamorosamente il più talentuoso dei suoi, quel Kylianarrivato nel 2017 a caccia del sogno Champions League maiizzato. Giocatore tra i più pagati al mondo, il francese avrebbe infatti avvertito il club di non volerere il contratto in scadenza nel giugno 2024. E quindi, come già successo in passato, ilMadrid è alla finestra. Quanto guadagnaDa anni tra i migliori giocatori al mondo, Kylianè di recente diventato il secondo calciatore più pagato in assoluto. L’ho fatto grazie al rinnovo di contratto di un anno fa, proprio quando il ...

Kylian Mbappé, attaccante del, avrebbe inviato una lettera al club parigino in cui annuncia di non voler esercitare l'opzione per il rinnovo Kylian Mbappé, attaccante del, avrebbe inviato una lettera al club parigino in cui annuncia di non voler esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025. Il francese, ...Rotturatra il Paris Saint - Germain e Kylian Mbappe: no all'opzione per il rinnovo, ora l'... Il, infatti, non vorrebbe ritrovarsi nella condizione dello scorso anno quando c'è stato un ...... si sarebbe fatto avanti per lasciare ilin estate e tornare in Spagna. Perché Xavi avevi già preparato tutto alla possibilità di un rientro di Messi, prima deldietrofront e ...

Clamoroso Psg: Mbappé non prolungherà il contratto! Addio probabile in estate Fantacalcio ®

Lo sceicco del Qatar avrebbe presentato un'offerta migliorativa di circa 6,3 miliardi di dollari per il Manchester United.Il calciomercato non si ferma e se gli occhi del mondo sono sugli sviluppi della situazione Mbappé-PSG, non c’è da dimenticare l’Italia e i suoi top club. Imminente ormai l’ufficializzazione di N’Dick ...