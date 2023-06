Civitavecchia | il Sindaco modifica l’ordinanza | ristretta l’area con acqua non potabile

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 giugno 2023)– In seguito a colloqui tecnici con la Asl Roma 4 e agli aggiornamenti forniti sulle analisi condotte sull’attuale qualità dell’, ildiha aggiornatoemanata ieri, 12 giugno 2023 (leggi qui), restringendoinclusa nel divieto di utilizzo per scopi potabili (bere e cottura alimenti) e inserendo nel nuovo elenco solo le zone alimentate dall’Acquedotto del Mignone che, nello specifico, comprendono: quartiere San Liborio (zona alta); zona alta di via Nuova di San Liborio; zona di via Terme di Traiano alta tra strada della Ficoncella e via Leopardi, comprese tutte le vie che originano in questo tratto da via Terme di Traiano; strada della Ficoncella; via Guastatori del Genio; via del Casaletto Rosso; via Monsignor Vito Mandolini; ...