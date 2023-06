Citroen porta la mobilità elettrica a Ponza con Ami e E-C4 X

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’isola dipuò contare da oggi su una miniflotta di vetture elettriche a disposizione del suo corpo di polizia municipale, della Protezione civile e dell’amministrazione comunale. Citroèn ha infatti deciso di mettere a disposizione dell’isola, in comodato d’uso gratuito per sei mesi, questa flotta composta da 4 Citroèn Ami – 100% èlectric e da una Citroèn E’-C4 X. L’obiettivo è avvicinare anche residenti e turisti a questo nuovo tipo dia emissioni zero, e trasformarein un territorio sempre più attento all’ambiente, anche grazie ai fondi del Pnrr che finanzia il “Programma Isole Verdi”. Per Citroèn invece il progetto “Driveelectric” è il terzo di questo tipo dopo che lo scorso anno furonoti un gruppo di veicoli a ...