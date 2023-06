Cinque notizie da sapere per iniziare la giornata

(Di martedì 13 giugno 2023) Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, ledaperla: è martedì 13 giugno 2023.SENZA BERLUSCONI. Capacità e senso dell'innovazione sono state quelle di un grande imprenditore. Non lascia una vera e propria eredità politica. Il suo partito non gli...

Andò a presiedere la Commissione europea peranni finendo più volte per incrociare il suo destino con quello del Berlusconi - premier, in consigli Ue e vertici internazionali. Su Azzurra ...A Siracusa ha votato il 38,74% degli elettori, il 16,10% in meno dianni fa (54,84%).Gli eredi principali di Berlusconi sono ifigli : Marina e Pier Silvio , i più grandi, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio , poi Barbara , Eleonora e Luigi , nati dalle ...

Silvio Berlusconi, ecco l'eredità miliardaria ai cinque figli: Fininvest ... Milano Finanza

Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 325 milioni di dollari, che include i veicoli da combattimento Bradley e Stryker. Lo riporta il New York Times ci ...Per lei nuovo malore. Si cerca anche con i droni a Firenze la bimba di 5 anni scomparsa. Timori di suicidio per il padre che ha ingerito detersivo in cella (ANSA) ...