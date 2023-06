Ritorna a(Palermo) "Un Libro In Comune", la rassegna letteraria giunta alla seconda edizione promossaComune di, diretta da Franco Cascio e con il coordinamento editoriale del Mondadori Point di via Stabile 233 (Palermo). Gli appuntamenti avranno luogo, con orario di inizio alle ore 19, ...Ritorna a(Palermo) "Un Libro In Comune", la rassegna letteraria giunta alla seconda edizione promossaComune di, diretta da Franco Cascio e con il coordinamento editoriale del Mondadori Point di via Stabile 233 (Palermo). Gli appuntamenti avranno luogo, con orario di inizio alle ore 19, ...Il mezzo è stato trovato a, in via Quasimodo, abbandonato in strada, dai carabinieri della ... Una squadra del Cantiere municipale, guidatageometra Claudio Bologna, che ringraziamo per il ...

Cinisi, dal 18 giugno torna 'Un Libro in Comune' Adnkronos

CINISI - Ritrovato, ieri sera, a Cinisi uno dei due pulmini per disabili rubati a Palermo. Ignoti malviventi avevano sottratto all'Ufficio H del Comune di ...È stato trovato ieri sera uno dei due pulmini utilizzati per il servizio di trasporto disabili del Comune di Palermo. I due bus sono stati rubati all’Ufficio H lo scorso 24 maggio.Il pulmino è stato t ...