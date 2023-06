Cina | il Partito Comunista licenzia un funzionario beccato a passeggiare con l’amante – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 13 giugno 2023) Passeggiava sorridente mano nella mano con una giovane donna in una via del centro a Chengdu, in. E per quella romantica passeggiata, Hu Jiyong, direttore esecutivo e segretario della sezione delnell’azienda Huanqiu Construction, sussidiaria di PetroChina, è statoto dalla società ed è stato rimosso da segretario della sezione di. Tutto nasce dache è finito sul web ed è diventato virale sulla piattaforma Douyin (simile a TikTok, ndr), ottenendo oltre un miliardo di visualizzazioni. Il “problema” è però nato dal fatto che Hu Jiyong non si trovava in compagnia della moglie, ma di una dipendente della società. Non coniugata ma anche lei successivamenteta. Come riportato da Shanghai Daily, le ragioni del ...