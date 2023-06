CIC – Mont Ventoux | la consacrazione di Lenny Martinez! Il 19enne francese vince in una corsa mozzata dal meteo

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) C’era andato più volte vicino, perdendo da corridori più esperti o più furbi. Oggi inveceMartinez è stato semplicemente il più forte. Il, prodotto del vivaio della Groupama FDJ e grande speranza del ciclismo transalpino, si impone sul traguardo della quinta edizione della CIC –, centrando il primo successo tra i pro in un’edizione fortemente condizionata dal. Inizialmente il percorso prevedeva, come nelle ultime edizioni, la doppia scalata al “Gigante della Provenza”, per un totale di 154 km di. A causa delle difficili condizioni, l’organizzazione ha però deciso di tagliare il tracciato, chiudendo le ostilità al termine della prima scalata, evitando così anche la lunga discesa. Per fare selezione ...