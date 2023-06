Ciaccheri | Morto Eraldo Saccinto | colonna storica mun VIII

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) – “Purtroppo dobbiamo dare una terribile notizia per tutta la comunità municipale: è scomparso, storico dipendentedel Municipio Roma. Da anni un caposaldo dell’Amministrazione comunale, si è occupato di politiche sociali nel corso degli ultimi vent’anni. “Stroncato da una malattia che repentinamente lo ha strappato alla famiglia, il Municipionon dimenticherà mai un esempio di professionalità e sensibilità per tutta la comunità territoriale, soprattutto per le fasce più deboli. Saremo al fianco della famiglia, in particolare della moglie e del figlio, in questo momento così doloroso e per il futuro. “Le esequie si terranno domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 10,45 nella Chiesa di Santa Galla in Circonvallazione Ostiense, 195 a Roma”. Così in una nota il presidente ...