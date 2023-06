“Ci siamo lasciati | è colpa sua” Antonella Fiordelisi | ufficiale | è finita con Edoardo Donnamaria

(Di martedì 13 giugno 2023) Arriva un annuncio da parte di, anzi doppio per la precisione, in merito a ciò che sta accadendo con. Sono state tantissime le voci circolate sugli ex concorrenti del GF Vip 7, infatti c’era chi avesse notato che ormai la coppia fosse sempre più distante. Ma non c’erano mai stati interventi dei Donnalisi, quindi i fan non sono mai stati seriamente preoccupati. Ora è stata proprio la ragazza a rompere finalmente il silenzio.ha scelto il suo profilo Instagram per fare il punto della situazione sul rapporto tra lei ed. E le sue parole non hanno bisogno di interpretazioni, infatti sono abbastanza chiare e per il momento potrebbe aver chiuso l’argomento, anche se la stessa ...

Avevamo avuto qualche screzio quando ci, ma è finita lì. La pena in Romania Preferisco scontarla qui in Italia, non estradatemi '. Neculae aveva collezionato anche una condanna in ...Io e Lei cicapiti'. A Villa San Martino è arrivata anche la capogruppo azzurra al Senato ... l'omaggio dei tifosi di Milan e Monza, tanti fiori e messaggidai passanti. Unica nota ...Purtroppo ci havicini alla famiglia e sono contento che con lui ho avuto sempre un bel rapporto. Il suo unico rammarico è di non avermi portato al Milan ma ero giovane, avevo altri ...

Il bacio rubato tra Damiano e Martina Taglienti, “Io e Giorgia ci siamo lasciati”: il video virale RaiNews

Il Presidente della Regione si unisce al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta ieri mattina al San Raffaele di Milano ...I cinque figli e il ruolo di Marta Fascina per l’eredità e il rebus delle donazioni in vita. Il comunicato della Fininvest sul «genio imprenditoriale»: un patrimonio inalienabile, adesso avanti in ass ...