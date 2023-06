Chiara Esposito è Miss Mondo Italia 2023 Finale a Gallipoli

(Di martedì 13 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:, splendida ventenne di Curti, piccolo paesino con meno di 5000 abitanti in provincia di Caserta, è stata proclamata ieri sera a, nuovae rappresenterà l’allainternazionale di Mis World. Bellissima ragazza castana, alta 175 centimetri, imprinting visivo delicato e semplice,è una donna dotata oltre che di fascino e bellezza, anche e soprattutto di eleganza innata. E’ una ballerina professionista, diplomata all’Accademia del Teatro alla Scala” di Milano. Parla correttamente l’inglese, ama tutto quello che è musica, dal classico al jazz, dal pop al Rnb, i suoi artisti preferiti sono Beyonce e Giorgia, ed è super tifosa del Napoli neo-campione ...

9 -è Miss mondo Italia 2023: la ventenne di Curti, paese con meno di 5.000 abitanti in provincia di Caserta, è stata proclamata vincitrice ieri sera a Gallipoli e ...è Miss mondo Italia 2023: la ventenne di Curti, paese con meno di 5.000 abitanti in provincia di Caserta, è stata proclamata vincitrice ieri sera a Gallipoli e rappresenterà l'Italia ...Globalist aveva anche denunciato come mentre la dinamica fosse ormaiuna parte della stampa ... Altra ricostruzione corretta è quella di Emiliano Dariosu NapoliToday: "Va chiarendosi, e ...

Miss Mondo Italia è la ventenne campana Chiara Esposito Agenzia ANSA

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Chiara Esposito, splendida ventenne di Curti, piccolo paesino con meno di 5000 abitanti in provincia di Caserta, è stata proclamata ieri sera a ...Spettacoli Giovanna Ambrosino 13 giugno 2023 00:01 Circa 1 minuto per leggerlo stampa MARIGLIANO - Il 13 giugno alle ore 17:30, presso il teatro comunale di San Vitaliano, la scuola secondaria di I gr ...