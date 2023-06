Chi sostituirà Marcell Jacobs agli Europei a squadre? La scelta è quasi naturale…

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023)non parteciperà ai prossimi Campionatidi atletica leggera 2023, rassegna continentale per nazioni nell’ambito degli European Games 2023 in Polonia. Il fuoriclasse azzurro dello sprint globale, oro olimpico in carica a Tokyo nei 100 e nella staffetta 4×100, ha deciso di rinunciare alla manifestazione causa infortunio per cercare di recuperare al meglio in vista dei Mondiali di Budapest a fine agosto. A questo punto sorge spontanea una domanda: chi prenderà il posto diper i colori azzurri nei 100 metri a Chorzow? In realtà ladello staff tecnico tricolore ènaturale considerando l’andamento dei velocisti nostrani in questa stagione, al netto di eventuali contrattempi fisici dell’ultimo minuto o programmazioni ...