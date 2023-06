Chi sono i bambini orchidea e come possono essere aiutati e valorizzati

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 13 giugno 2023) Lo stress è una componente ineluttabile della vita, ma cialcunialtamente sensibili su cui può avere un impatto più profondo, per questo hanno bisogno di un ambiente familiare adatto per poter crescere al meglio. Si chiamano, proprioil fiore che richiede cure speciali ma in circostanze ideali diventa di una bellezza fenomenale. Chi? Nel 2005, i ricercatori Bruce J. Ellis dell’Università dell’Arizona e W. Thomas Boyce dell’Università della California, pubblicarono sulla rivista Development and Psychopathology l’articolo Biological Sensitivity to Context, che introduceva la teoria dell’e del dente di leone, in cui studiavano i modi in cui l’ambiente familiare ...