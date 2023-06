Chi ha paura del destra-centro? Già partita la gara a deberlusconizzare il patto di governo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ultima che circola, e anche con una certa insistenza, sui social e nei talk-show descrive Silvio Berlusconi come un politico mezzo fallito, avendo egli lasciato in eredità una coalizione dipiuttosto che di. Oltre che strumentale, la tesi è singolare quantunque frutto di una interpretazione che trova autori e seguito anche all’interno di Forza Italia. E che accredita il Cav come un centrista convinto, un moderato irrimediabile, una sorta di Forlani col turbo o, in alternativa, di Rumor col cerone. Si tratta di un abbaglio recente e nient’affatto casuale, finalizzato com’è a seminare zizzania nell’alleanza, ieri contro Matteo Salvini, oggi contro Giorgia Meloni. Ilscelto e voluto dagli elettori In realtà, Berlusconi non ha mai creduto al ...