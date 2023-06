Chi era Cormac McCharty | lo scrittore che faceva sentire vivi in un universo in crisi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 giugno 2023) Cinque anni fa girò la notizia che fosse morto e la Penguin Random House corse a mettere a tacere le voci. Anche se era plausibile.McCarthy è scomparso oggi a 89 anni. Per anni di lui si è saputo soltanto quello che c’era nella quarta dei suoi romanzi e poco altro emerso da un paio di lunghi racconti sulla sua vita di grande recluso della letteratura contemporanea. Che non aveva un indirizzo email, un cellulare o account social. Che evitava la pubblicità e solo in rare occasioni affiorava, come una balena, per rilasciare dichiarazioni criptiche alla stampa. "Il mio giorno perfetto", disse al Wall Street Journal, "è stare seduto in una stanza con un foglio bianco. Questo è il paradiso”. Quando Der Spiegel andò a intervistarlo nel 1992, McCarthy tracciò un quadro desolante della cultura contemporanea. “Poesia, pittura, musica, tutto irrimediabilmente ...