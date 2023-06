Chi è Antonella De Iuliis | la moglie di Gigi Marzullo ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di martedì 13 giugno 2023) ? Nel 2018 il conduttore tv ha sposatoDe(classe 1958), conosciuta a fine anni ’90 e dopo 20 anni insieme.ha un figlio da una precedente relazione, mentre la coppia non ha dato vita a nuovi figli. In un’intervista,ha dichiarato: “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala” senza rimpianti di non aver avuto figli biologici, dato che ha avuto in compenso un figlio acquisito. Prima di questo matrimonio,è stato definito lo scapolo d’oro di Rai 1, e ha avuto un unico flirt in precedenza, quello con l’attrice francese Delphine Forest. Da un’intervista di Teleradio-News, ...