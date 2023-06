Che uomo sei stato per tutti noi | Cav | il necrologio della prima moglie è un manifesto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Carla Elvira Dall'Oglio,di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, ha scritto un commovente messaggio nelpubblicato sulle pagine del CorriereSera: "Carissimo Silvio, seiun grandee uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". Carla Elvira, la"signora Berlusconi" sposa Silvio il 6 marzo 1965, dopo averlo conosciuto l'anno precedente. Lei ha 24 anni, si scambiano degli sguardi a una fermata del tram vicino alla Stazione Centrale, poco dopo si incontrano di nuovo e da quel momento non si lasciano più. Un anno dopo il matrimonio, arriva Marina, la primogenita del Cavaliere, nel 1969 nasce Pier Silvio. La loro storia ...