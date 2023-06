Che Figura di M***A – Emilio Fede Stizzito Contro Mara Venier!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 13 giugno 2023), ex direttore del Tg 4, se l’é presa conVenier. Per quale motivo? A quanto pare, al giornalista non é piaciuto l’atteggiamento tenuto dalla conduttrice nel corso dell’ultima puntata stagionale di Domenica In. Per esprimere il suo dissenso,ha usato parole davvero poco carine. Ecco cosa ha detto!stroncaVenier L’ex direttore del Tg 4, poche ore fa, si é scagliato duramenteVenier. Lo ha fatto durante una diretta Instagram, in cui il giornalista ha fatto chiaramente intendere di non aver apprezzato l’atteggiamento della ziaa Domenica In. In particolare, durante l’ultima puntata stagionale, ...