Champions League | Spalletti | “A Istanbul poteva esserci il Napoli”

Un Treble da sogno per il Manchester City conquistato insieme alla finale didi Istanbul vinta contro l'inter grazie alla rete di Rodri. Dopo Premiered FA Cup i giocatori dei citizens hanno voluto festeggiare in grande stile l'1 - 0 contro la formazione ...Ci sono inoltre il difensore dell'Inter Raoul Bellanova , entrato in campo sabato sera nella ripresa della finale dicon il Manchester City e , si aggregherà al gruppo lunedì 19 ...Sabato sera il Manchester City ha vinto lasconfiggendo in finale l'Inter col punteggio di 1 - 0. Naturalmente, i festeggiamenti sono iniziati la sera stessa e si sono protratti per ...

Ranking Uefa aggiornato al 12/6 e fasce di sorteggio della Champions League 2023/24

Silvio Berlusconi ha fatto grande il Milan in Italia e nel mondo, conquistando trofei e e campionati con una squadra stellare ...Intervenuto a RadioFirenzeViola per commentare la stagione da poco conclusa della Fiorentina, l'ex centrocampista viola Carlos Dunga (con un passato anche da ct della Nazionale brasiliana), ...