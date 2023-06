Ceccarini | «Inter | sul mercato una priorità! Su Brozovic…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) Niccolòvenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dei possibili obiettivi didell’PRIORITA’ – Queste le parole di: «? È una squadra che ha già tutto per me. Non ha Skriniar, deve prendere un difensore in grado di sostituirlo. Oggi per me questa è la priorità. Se davanti restano così ci siamo. A centrocampo da capire Brozovic, ma al momento lo hanno. In difesa devono sostituire Skriniar. Quindi la priorità è quella».-News - Ultime notizie e calcio- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - ...