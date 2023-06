"C'è solo un Presidente". Cori e rose dai tifosi della Curva Sud ad Arcore

(Di martedì 13 giugno 2023) Circa 200Sud hanno dato vita ad un piccolo corteo sulla via che porta all'ingresso di Villa San Martino. Non sono mancati gli omaggi anche delle altre tifoserie

Giunti davanti al prato dove in questi due giorni sono stati adagiati gli omaggi lasciati per l'ex premier, hanno intonato un coro: "Un, c'èun". Poi hanno alzato le rose ...Tra le mani dei tifosi presenti al corteo una rosa rossa, poi tanti cori ('C'èun'), ricordi ed ...

