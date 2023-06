CdS – Milan | il Diavolo ridisegna l’attacco alla francese

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 giugno 2023) 2023-06-12 21:01:06 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport:O – Stuzzica sempre più il nome di Marcus Thuram, soprattutto ora che la sua scadenza contrattuale si avvicina. Ilha una carta da giocare, se possibile, forse migliore rispetto all’ingaggio che può offrire il Paris Saint Germain a un giocatore che piace molto in Europa. Aello, infatti, si parla: gente come Maignan, Giroud, Theo Hernandez, Kalulu, Bennacer più Adli e Ballo-Tourè in questi anni ha formato una colonia transalpina in maglia rossonera. Argomento abbastanza valido adesso che sta arrivando il momento di decidere. La progettualità offerta dal, dopo una stagione da semifinalista europea, non va certo tralasciata. E la possibilità di una maglia da titolare nel contesto dorato della Champions ...