CBD | benefici ed utilizzi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 giugno 2023) Il CBD (cannabidiolo), uno degli oltre 100 cannabinoidi prodotti dalla pianta di canapa, non ha effetti psicoattivi e non determina assuefazione, rappresentando invece un’efficace soluzione per ritrovare equilibrio fisico e mentale. Si lega, infatti, ai recettori CB2, presenti nei sistemi periferici del nostro corpo, al contrario del THC (tetraidrocannabinolo), che, legandosi ai recettori CB1 – quelli delle cellule nervose –, può alterare lo stato psico-fisico di un individuo creando un senso di euforia. Pur agendo entrambi con il sistema endocannabinoide – dato appunto dai predetti recettori – CBD e THC hanno dunque effetti molto diversi tra loro. E ciò spiega perché si ricorra al CBD per riceverein diverse situazioni: questa molecola è infatti capace di calmare il dolore, di contrastare l’ansia e lo stress, di favorire l’addormentamento e migliorare la ...