Caso Resinovich | gip dispone nuove indagini | 25 punti da chiarire

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Il gip di Trieste Luigi Dainotti ha disposto approfondimenti di indagine in relazione alla morte di Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nell’area boschiva dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. La decisione del giudice è arrivata dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura alla quale si era opposto il marito della vittima, Sebastiano Visintin, e alcuni familiari. Il gip nell’ordinanza ha disposto di procedere all’iscrizione per il reato di omicidio volontario a carico di ignoti. “Questo Ufficio procederà all’esecuzione delle articolate attività indicate dal gip con la stessa determinazione ed attenzione profuse fin dall’inizio della presente vicenda, allo scopo diper quanto possibile tutte le circostanze del fatto, d’individuare tutti gli ...