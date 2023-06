Caso Mourinho-Chiffi | niente patteggiamento | la data della nuova udienza

(Di martedì 13 giugno 2023)svolta sulrelativo al deferimento arrivato dalla Procura Figc il 19 maggio per la presunta violazione degli articoli 4 (quello sulla mancata lealtà) e 23 (giudizi lesivireputazione) del Codice di Giustizia Sportiva, che vedeva coinvolta anche la Roma per responsabilità oggettiva. Ilsu base pecuniaria che la Roma e la Procura credevano di aver trovato non è stato accolto dal Tribunale federale perchè ritenuto “non congruo“. Sembrava che la Procura si accontentasse dell’ammenda e delle scuse pubbliche di, ma qualcosa nella mattinata odierna non è ansecondo i piani. L’è stata rinviata al 22 giugno per “consentire alle parti di trovare un nuovo accordo“. Le parole di ...

Niente patteggiamento. Quella che ieri per la Roma sembrava cosa fatta, è saltata questa mattina poco prima dell'udienza di Josédavanti al Tribunale federale per ilChiffi. Il tecnico portoghese e il club, deferiti dalla Procura Figc rispettivamente per la presunta violazione degli articoli 4 (quello sulla ...Il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato al 22 giugno l'udienza suldelle dichiarazioni di Josèsull'arbitro Daniele Chiffi. Il Tribunale, presieduto da Carlo Sica, riunitosi oggi, non ha ritenenuto congrua la proposta di patteggiamento presentata. Di ...In qualche modo, per uno come José, è come un passaggio sotto le forche caudine, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello ...Federale per accettare il patteggiamento per chiudere il...

Caso Mourinho-Chiffi, l'allenatore della Roma verso il patteggiamento Fantacalcio ®

Lo Special One dunque dovrà presentarsi davanti ai giudici per le frasi rivolte al fischietto di Padova nel match dell'U Power Stadium ...Il Tribunale federale nazionale ha predisposto il posticipo "non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata": i dettagli ...