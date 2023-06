Caso Mourinho-Chiffi | ipotesi di patteggiamento non congrua | udienza rinviata al 22 giugno

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato al 22l’suldelle dichiarazioni di Josèsull’arbitro Daniele. Il Tribunale, presieduto da Carlo Sica, riunitosi oggi, non ha ritenenutola proposta dipresentata. Di conseguenza è scattato il rinvio a giovedì 22“al fine di consentire alle parti di trovare un nuovo accordo”. Il tecnico giallorosso era stato deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitroal termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. In particolare, il tecnico portoghese aveva affermato che il fischietto di Padova era “il peggior arbitro incontrato nella mia carriera”. SportFace.

Niente patteggiamento. Quella che ieri per la Roma sembrava cosa fatta, è saltata questa mattina poco prima dell'udienza di José Mourinho davanti al Tribunale federale per il caso Chiffi. Il tecnico portoghese e il club, deferiti dalla Procura Figc rispettivamente per la presunta violazione degli articoli 4

Dopo il deferimento per le frasi contro l'arbitro di Monza-Roma, il tecnico portoghese era atteso oggi davanti al Tribunale federale nazionale che non ha però accolto l'accordo. Il tecnico giallorosso era stato deferito lo scorso 19 maggio in seguito alle pesanti dichiarazioni dopo la gara contro il Monza