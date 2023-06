Caso Amara | pm | ' Davigo si erge a paladino giustizia e lui è l' unico che la viola'

(Di martedì 13 giugno 2023) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "sidellaper tutelare la legalità, ma l'unica legalitàta è nel salotto di casa sua" quando riceve dal pm di Milano Paolo Storari i verbali secretati resi dall'avvocato Pierosulla presunta loggia Ungheria, di cui farebbero parte nomi eccellenti delle istituzioni, "atti che poi, dopo un po' di tempo finiscono sui giornali pregiudicando una delicatissima indagine". E' uno dei passaggi del pm di Brescia Donato Greco, che insieme al collega Francesco Carlo Milanesi, ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi (pena sospesa) per l'ex consigliere del Csm imputato per rivelazione del segreto istruttorio. "E' lo stessoche determina Storari a commettere il reato, è lui che lo rassicura" ...

... che lamentava inerzia della Procura di Milano in merito alle notizie contenute nei verbali dell'avvocato, a rivelargli informazioni riservate e poi le divulgò a membri del Csm non per esigenze ......Terra, la puntata di oggi 13 giugno Julide viene sospesa dal ruolo di procuratore: durante una perquisizione nel suo appartamento, infatti, vengono trovate banconote riconducibili a undi ...Giancarlo Longo,più eclatante, ma non isolato" si legge nelle motivazioni, 157pagine, scritte dalla presidente della prima sezione penale del tribunale Maria Eugenia Grimaldi. E proprio...

Caso Amara: Curzio, 'Davigo svelò loggia Ungheria per ... Il Dubbio

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – “Davigo si erge a paladino della giustizia per tutelare la legalità, ma l’unica legalità violata è nel salotto di casa sua” quando riceve dal pm di Milano Paolo Storari i ...(Adnkronos) – La pubblica accusa riconosce all’imputato le attenuanti generiche dato l'”irreprensibile comportamento processuale e per avere spiegato con grande chiarezza le ragioni del proprio operat ...