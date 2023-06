Casello di Bergamo | principio d’incendio su un pullman | 36 i coinvolti

(Di martedì 13 giugno 2023) Dalmine.su un, nei pressi delautostradale di. Intorno alle 11.20 di martedì 13 giugno, mentre il mezzo con a bordo 35 passeggeri più l’autista si apprestava a raggiungere il, ha iniziato ad uscire del fumo dal vano motore. Immediatamente il conducente ha accostato ed ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un’auto medica per prestare soccorso alle persone che avevano respirato il fumo. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, alcuni passeggeri si erano già allontanati in autonomia, mentre altri sono stati visitati sul posto, ma sembrerebbero tutti in buona salute.

