Casamicciola | si accelera sui lavori per dragaggio del porto

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSopralluogo oggi, aldi, per fare il punto suidiprevisti per ridare la piena operatività dello scalo. Il commissario delegato per l’emergenza frana a Ischia, Giovanni Legnini, e il vicesindaco del Comune ischitano, Antonio Carotenuto, hanno incontrato il responsabile unico del procedimento, architetto Nicola Regina, il direttore dei, Mauro Pizzuti Miragliuolo, il direttore operativo, l’ingegnere Vincenzo D’avino, il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di, il maresciallo Paolo Avallone e i rappresentanti della ditta appaltatrice, Cem Costruzioni Spa. La riunione è stata sollecitata dal commissario delegato e dal sindaco di, Giosi Ferrandino, per fugare i timori, emersi ...

