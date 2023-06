Casa | Manfredi | “Il Governo investa sul diritto all’abitare”

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ arrivata la stagione per un impegno importante da parte delcentrale per poter investire sul. Credo sia arrivato il momento di una nuova stagione della politica dellache significa un nuovo grande intervento di housing sociale, regole nazionali che aiutino i sindaci a limitare gli affitti turistici nelle città, una nuova residenzialità universitaria e nuove norme che consentano la manutenzione e la gestione del grande patrimonio di edilizia pubblica popolare che versa in condizioni drammatiche in tutta Italia”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano, in occasione dell’evento sulin corso all’Albergo dei Poveri a Napoli e che vede la partecipazione di diversi sindaci di ...

