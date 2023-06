Carla Dall’Oglio | la prima moglie di Berlusconi finalmente rompe il silenzio

(Di martedì 13 giugno 2023) Social. . Nella mattinata di ieri 12 Giugno 2023 è morto Silvio, i Funerali di Stato de Il Cavaliere verranno celebrati in Duomo domani 14 Giugno 2023 a partire dalle ore 15.00 e saranno trasmessi in diretta tv. Nel frattempo, subito dopo essersi diffuda la notizia della sua scomparsa, sono arrivati alla famiglia una marea di messaggi di cordoglio. In queste ore ha detto addio a Silvioanche la sua, ovvero: ecco le sue parole.Leggi anche: Morte Silvio, le strazianti parole per Silvia Toffanin Leggi anche: Silvio, una vita privata intensa: le mogli e i figli del cavaliere Leggi anche: Silvio, Barbara D’Ursoil ...

Emozionanti parole di ricordo da parte della prima moglie di Silvio Berlusconi,ElviraLutto nazionale e funerali di Stato per Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio scomparso ...In testa nell'angolo alto,Elvirasposata a metà anni '60, la madre di Marina e PierSilvio: "Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli". Veronica non c'è.È il necrologio, il primo tra decine pubblicati sul Corriere della Sera, diElvira, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio. Ore 8.00 - Il ricordo di Michela ...