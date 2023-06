Cari commensali | vi dico chi era il vero Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 13 giugno 2023) Silviosi tratta di un personaggio che chiunque abbia seguito la Zuppa in questi anni sa quanto fosse un punto di riferimento per noi, nel suo parlare chiaro e nell’essere sempre contro-intuitivo. Per noi, ovviamente, viene a mancare un grandissimo punto di riferimento culturale più che politico. Sia io che inon abbiamo sempre condiviso le sue scelte. L’abbiamo criticato per alcune decisioni che pensavamo politicamente non fossero nell’idea e nello spirito originario delsmo del ’94 (quello di Martino, dei professori per intenderci). Tuttavia,può essere letto sotto tanti punti di vista: l’imprenditore straordinario, quello che fece Milano 2 dove nessuno pensava si potesse fare una speculazione immobiliare perché era un terreno paradossale e vicino all’aeroporto, insomma il ...